03 октября 2019
02 октября 2019

В Зауральском правительстве важное назначение. Прогноз «URA.RU» сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с директором департамента ЖКХ Воробевым Анатолием. Курган, архипов владимир
Владимир Архипов занял важный постФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Курганской области

В курганском правительстве появился новый зам губернатора. Директором департамента АПК назначен Владимир Архипов, который ранее занимал пост главы Кетовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее назначение анонсировали источники «URA.RU».

«На должность заместителя губернатора Курганской области — директора департамента агропромышленного комплекса распоряжением главы региона Вадима Шумкова назначен Владимир Архипов», — сообщается на официальном сайте правительства.

Владимир Архипов с 2014 по 2018 годы работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике.

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