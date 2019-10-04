Владимир Архипов занял важный пост
новость из сюжетаПерестановки в правительстве Курганской области
В курганском правительстве появился новый зам губернатора. Директором департамента АПК назначен Владимир Архипов, который ранее занимал пост главы Кетовского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее назначение анонсировали источники «URA.RU».
«На должность заместителя губернатора Курганской области — директора департамента агропромышленного комплекса распоряжением главы региона Вадима Шумкова назначен Владимир Архипов», — сообщается на официальном сайте правительства.
Владимир Архипов с 2014 по 2018 годы работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике.