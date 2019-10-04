Антипинский НПЗ требует деньги с бывшего директора

Геннадий Лисовиченко скрывается от следствия за границей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Находящийся в процедуре наблюдения Антипинский НПЗ требует с компании своего бывшего директора Геннадия Лисовиченко 20,3 млн рублей. Соответствующий иск опубликован в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

Ответчиком выступает компания «Нео-ком», указано в информации по делу. Фирма полностью принадлежит Лисовиченко и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности. В качестве третьего лица к иску привлечен арбитражный управляющий завода Константин Сичевой. Подробностей по делу пока нет — документ еще не принят в производство. В пресс-службе Антипинского НПЗ не смогли оперативно прокомментировать иск, но пообещали ответить позже.

По данным системы СБИС чуть ранее, 16 сентября, федеральная налоговая служба заблокировала счета ООО «Нео-ком» в трех банках: ФК «Открытие», Сбербанк и «Транскапиталбанк». Эта компания является одним из главных активов Геннадия Лисовиченко, именно на нее в январе этого года был оформлены в лизинг вертикальная аэродинамическая труба для «Флайтрум», а в 2017 году — автомобиль Mercedes-benz ML 350 Bluetec 4matic.

Ранее «URA.RU» сообщало, что дочка Сбербанка компания «СБК», выступающая инициатором процедуры банкротства АНПЗ, подала два иска на сумму 28,4 млрд рублей к компании экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Сам Геннадий Лисовиченко скрывается за границей — на него заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.