Губернатор Комарова вместе с замами улетела в Сколково

Югорские чиновники высшего ранга, вместе с губернатором, разрабатывают альтернативные сценарии развития ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, ее заместители и югорские мэры принимают участие в обучающей программе на базе Московской школы управления в Сколково. Югорчане работают над созданием центра геномных исследований, развитием биоэкономики и креативной индустрии, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«Задачи, которые стоят перед югорскими управленцами — выявить глобальные факторы и тренды и определить варианты возможного позиционирования региона в долгосрочной перспективе», — добавили в депсвязей.

Это уже третья подобная поездка югорских чиновников в Сколково на специальные курсы по повышению компетенции. В прошлый раз югорская делегация была в Москве в августе. В этот раз Наталья Комарова обсудит с членами команды Югры стратегические рамки проектов программы. На пленарной сессии участники программы представят главе региона результаты работы проектных групп по итогам первых трех модулей.

Необходимо отметить, что повышение компетенций специалистов, подготовка их к работе в новых условиях являются одним из приоритетов кадровой политики автономного округа. Данная работа ведется в разных форматах, региональные управленцы и специалисты, помимо программы в Сколково, участвуют в программе подготовки руководителей органов власти на базе РАНХиГС, а также в программе подготовки управленческих кадров для организаций в рамках Президентской программы.