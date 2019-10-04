Экономист объяснил, на что ориентируются россияне, называя зарплату мечты

Счастье для среднестатистического россиянина соответствует уровню доходов в развитых странах. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист Андрей Мовчан.
Ранее стало известно, что россиянину для счастья нужна всего 161 тысяча рублей в месяц. «Средний доход жителя Великобритании составляет в переводе на нашу валюту 160 тысяч рублей. Видимо, россияне, оценивая уровень счастья, ориентируются на уровень жизни в развитых странах», — рассказал «URA.RU» Андрей Мовчан, отметив, что средняя зарплата в других странах никак не связана с счастьем.
По словам экономиста, стремление россиян к уровню жизни, который свойственен для развитых стран, объясняется тем, что в стране долгое время была антисоветская и постсоветская пропаганды, которые упрощенно объясняли, что люди счастливы исключительно в прогрессивных странах. «Но здесь работает пирамидальная структура пожеланий: люди в России пытаются достичь уровня жизни в развитых странах, тогда как люди в развитых странах понимают, что их уровень жизни не высок и надо расти дальше», — объяснил Мовчан.
Как считает эксперт, рост запросов россиян также связан с девальвацией рубля, увеличением уровня их фактического дохода и с ростом желаний так называемой «элиты», глядя на которую остальная часть населения также мечтает о лучшей жизни.
Ранее в правительстве России сообщили, что сумма «серых» зарплат в стране составляет около 10 трлн рублей ежегодно, пишет «Национальная служба новостей».