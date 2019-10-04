Матвиенко предложила распространить новый налог на всю страну

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением распространить налог для самозанятых на все субъекты России с 2020 года.
«Предлагаем со следующего года распространить налог на профессиональных доход на все регионы», — цитирует ТАСС Валентину Матвиенко. Решение связано с тем, что, по мнению Матвиенко, опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах России оправдал себя. Также председатель Совфеда отметила, что в стране в качестве самозанятых зарегистрировано более 200 тысяч человек.
Специальный налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента был введен в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях с января 2019 года. Как сообщает «Национальная служба новостей», за это время в данных регионах зарегистрировалось 90% самозанятых.