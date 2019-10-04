Мосгорсуд вынес решение по блогеру, осужденному за призывы убивать детей силовиков

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Решение Пресненского суда в отношении Владислава Синицы остается в силеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному за пост в Twitter о детях силовиков, оставили в силе. Заявление прозвучало в зале Мосгорсуда.

Ранее в Пресненском суде гособвинение запрашивало для Синицы наказание в виде пяти лет лишения свободы. «Апелляционные жалобы на приговор Пресненского суда Москвы в отношении Синицы оставить без удовлетворения, признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным», — цитирует РАПСИ решение судьи.

По данным следствия, в социальной сети Twitter блогер распространял материалы под псевдонимом Макс Стеклов. Один из его постов был трактован как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. При этом сам Владислав Синица связал возбужденное против него уголовное дело со своей общественной позицией и заявил, что своим постом в Twitter не разжигал ненависть, а выражал возмущение.

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