Мосгорсуд вынес решение по блогеру, осужденному за призывы убивать детей силовиков

Приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному за пост в Twitter о детях силовиков, оставили в силе. Заявление прозвучало в зале Мосгорсуда.
Ранее в Пресненском суде гособвинение запрашивало для Синицы наказание в виде пяти лет лишения свободы. «Апелляционные жалобы на приговор Пресненского суда Москвы в отношении Синицы оставить без удовлетворения, признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным», — цитирует
По данным следствия, в социальной сети Twitter блогер распространял материалы под псевдонимом Макс Стеклов. Один из его постов был трактован как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. При этом сам Владислав Синица связал возбужденное против него уголовное дело со своей общественной позицией и заявил, что своим постом в Twitter не разжигал ненависть, а выражал возмущение.