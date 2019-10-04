Боксер, спасавший людей из разбившегося в Перми автобуса, получил пост в правительстве

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, боксерские перчатки
Боксеру Данилу Юлдашеву предложили работу в Минтруде УзбекистанаФото: Анна Майорова © URA.RU
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В Перми автобус врезался в магазин

Спортсмен Данил Юлдашев, спасший людей из разбившегося автобуса в Перми, отказался от российского гражданства и решил вернуться на родину в Узбекистан. Здесь 20-летнему боксеру предложили должность в министерстве труда республики.

«Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило Юлдашеву присоединиться к своей команде. Спортсмен решил вернуться на родину», -сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства. Также уточняется, что юноша уже начал ознакомление с будущей профессией.

Страшное ДТП с автобусом произошло в Перми 19 августа. Тогда рейсовый «НефАЗ» на въезде в микрорайон Гайва из-за технической неисправности занесло и он врезался в стену здания. Погиб один человек. Еще 34 пассажира были госпитализированы.

Первым на месте происшествия оказался спортсмен Даниил Юлдашев. Молодой человек в течение двух часов выносил пострадавших из салона автобуса. Позже за героический поступок боксера наградил губернатор Пермского края. Также, в качестве награды Юлдашеву было предложено гражданство РФ.

Данил Юлдашев родился в Узбекистане. В Россию перебрался семь лет назад, где закончил пермскую школу и техникум.

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