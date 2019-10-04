Адвокат из России защитит Порошенко

Российский юрист Илья Новиков будет представлять в суде бывшего президента Украины Петра Порошенко, против которого расследуются несколько уголовных дел. Об этом сказано на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».
«Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого президента Украины», — сказано в сообщении.
В партии подчеркивают, что решение было принято в связи с тем, что Госбюро расследований Украины обратилось к России в уголовном производстве по происшествию в Керченском проливе. «В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным», — цитирует заявление партии
Против Порошенко на Украине расследуется 13 уголовных дел, в четырех из которых он имеет статус свидетеля. Экс-президента подозревают в государственной измене и попытке выезда из страны по поддельным документам. Сам Порошенко подчеркивает, что его неоднократно пытались посадить в тюрьму, но ни одна попытка не увенчалась успехом.
Илья Новиков — российский адвокат, который преподает в Российской академии правосудия с 2005 года. Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая осуждена в России за причастность к убийству российских журналистов. В 2002 году он участвовал в телеигре «Что? Где? Когда?», отмечает «Национальная служба новостей».