Адвокат из России защитит Порошенко

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Клипарт depositphotos.com, новиков илья
Участник «Что? Где? Когда?» будет защищать Петра ПорошенкоФото: depositphotos.com

Российский юрист Илья Новиков будет представлять в суде бывшего президента Украины Петра Порошенко, против которого расследуются несколько уголовных дел. Об этом сказано на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите Петра Порошенко в ряде сфабрикованных уголовных дел против пятого президента Украины», — сказано в сообщении.

В партии подчеркивают, что решение было принято в связи с тем, что Госбюро расследований Украины обратилось к России в уголовном производстве по происшествию в Керченском проливе. «В этой ситуации привлечение российского адвоката является абсолютно целесообразным», — цитирует заявление партии News.ru.

Против Порошенко на Украине расследуется 13 уголовных дел, в четырех из которых он имеет статус свидетеля. Экс-президента подозревают в государственной измене и попытке выезда из страны по поддельным документам. Сам Порошенко подчеркивает, что его неоднократно пытались посадить в тюрьму, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

Илья Новиков — российский адвокат, который преподает в Российской академии правосудия с 2005 года. Среди доверителей Новикова украинская военнослужащая Надежда Савченко, которая осуждена в России за причастность к убийству российских журналистов. В 2002 году он участвовал в телеигре «Что? Где? Когда?», отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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