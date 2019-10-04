Журналист рассказал, как его обматерил Григорий Лепс

Исполнительный продюсер телеканала «Мир 24» Денис Терехов рассказал, что певец Григорий Лепс нецензурно «послал» его в лифте отеля «Хилтон» в Краснодаре. Об этом журналист заявил на своей странице в Facebook.
По словам Терехова, он встретил артиста в лифте в сопровождении «крупного хмурого мужчины», который посоветовал ему «ехать спокойно». Журналист предложил Лепсу вместе спеть. Однако певец ничего не ответил, а «крупный хмурый мужчина» спросил: «Ты меня не понял?».
«Григорий, уезжай жить в Лондон! И, вообще, туда ходят поезда!» — крикнул вслед артисту Терехов, когда двери лифта открылись. «Пошел на ***», — ответил ему Лепс. Журналист отметил, что пост, в котором он рассказал историю, является «извинительным». Однако, по его словам, спеть с Лепсом он бы хотел. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий самого артиста.
В июне 2018 года СМИ сообщали, что Лепс ударил Аллу Михееву. Это произошло на фестивале «Жара» в Баку, передает «Ридус».