На курганских АЗС найден опасный бензин

Пробы для испытаний брали сотрудники сертифицированной лаборатории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественный контроль Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружил в Кургане и пригороде автомобильные заправки, где продают бензин не по ГОСТу. Пробы не прошли на двух из трех заправок. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе ОНФ.

«На сегодня результаты нас не радуют. Всего на одной АЗС из трех топливо соответствует норме», — пояснил руководитель регионального ОНФ Федор Теребенин. Пробы для испытаний брали сотрудники сертифицированной лаборатории. Они же проводили исследования. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

«В бензине большое превышение содержания серы. Это отражается на ресурсе масла, двигателя. В выхлопе образуются сернистые кислоты, которые негативно влияют на экологию. Нарушена фракционная составляющая — это сказывается на запуске двигателя. В одной из проб содержатся запрещенные добавки — оксигенаты. Из-за них двигатель вообще может не завестись», — уточнил эксперт независимой лаборатории Павел Бронских.

Пробы брали на АЗС «Новый поток» (улица Омская), ООО «Дизельтранс» (автодороги Курган — Шадринск), ТРК ООО «Гранд» (Кетовский район, село Больше Чаусово, 266 км автодороги Челябинск — Омск). Из колонок АЗС были взяты анализы топлива АИ-95, АИ-92 и ДТ. «На одной из АЗС нам не удалось взять все образцы, так как управляющий посчитал наши действия незаконными и прекратил подачу топлива для нас», — рассказал Бронских.