Мэра уральского города не допустили до выборов

Иван Мехоношин не прошел конкурсный отбор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конкурсная комиссия в Кудымкаре (Пермский край) определилась с кандидатами на выборы главы района. Из девяти заявившихся на выборы кандидатов во второй тур прошли двое: начальник управления минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев.

«Глава района Иван Механошин не прошел отбор конкурсной комиссии», — сообщил «URA.RU» представитель районной администрации.

В пресс-службе главы Кудымкара отказались комментировать результаты конкурса. Конкурс на пост главы города был объявлен в августе. Иван Мехоношин был избран мэром Кудымкара в сентябре 2014 года. Глава территории будет избран по результатам тайного голосования депутатов.

Ранее «URA.RU» писало, что региональная власть намерена провести в территриях Коми-пермяцкого округа эксперимент федерального масштаба — объедининив все территории в одно или два крупных муниципальных образования. Сотрудники и главы сельских администраций при этом будут сокращены. Политтехнологи назвали такое решение крайне опасным из-за угрозы появления в регионе «большого протестного формирования».