Тюменцы обратятся к губернатору с просьбой возобновить строительство скандальной развязки

Теперь за и против строительства развязки борются жители соседних районов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители нового района «Тюменская слобода» начали собирать подписи под письмом к губернатору Александру Моору за возобновление строительства развязки в районе Червишеского тракта в Тюмени. Об этом члены рабочей группы по разработке проекта этого транспортного узла рассказали на заседании в Главном управлении строительства Тюменской области. Ранее против развязки выступали жители поселков Патрушево и Комарово.

«Мы не настаиваем на том, чтобы развязка была на первоначальном месте, но просим скорее решить вопрос с транспортной обстановкой в районе и не допустить коллапса. Мы устали стоять в пробках, хватит считать, давайте что-то делать», — рассказал «URA.RU» участник рабочей группы и житель «Тюменской слободы» Михаил Гончаров.

По его данным, сейчас в новом районе проживает около 50 тыс. жителей, зимой 2019 года будут сданы еще 10 домов, а выездов из района всего два.

При этом представители поселка Патрушево теперь выступают не только против строительства развязки, но и застройки всего микрорайона многоэтажками. «При покупке мы не рассчитывали на такое соседство», — отметила одна из представительниц группы. По мнению активистов, из-за трассы на участках в Патрушево затопит подвалы. Якобы из-за прорытой рядом траншеи уже пострадали несколько домов, а в областной больнице «Нефтяник» в подвалах затопило оборудование. В лечебном учреждении эту информацию «URA.RU» не подтвердили.

Ранее глава региона приостановил стройку развязки после протестов жителей Патрушево и Комарово и поручил рассмотреть все вопросы, волнующие горожан. Активисты предлагали перенести развязку на кладбище.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU