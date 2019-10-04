На допрос вызовут грузинского журналиста, оскорбившего Путина

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Владимир Путин не стал вводить санкции в отношении Грузии после инцидентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Журналиста Георгия Габунию, который в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина, вызовут на допрос. Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.

«Допрос запланирован на 7 октября», — сообщает RNS. Задавать вопросы Габунию будут по делу о превышению служебных полномочий и присвоении денег телекомпании в большом размере. Также на допрос вызовут бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России 7 июля в эфире своей авторской программы «P.S.». Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси. Журналиста уволили. В России Госдума предложила ввести санкции в отношении Грузии из-за этого инцидента. Ощднако Путин решил не вводить ограничительные меры.

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