На допрос вызовут грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Журналиста Георгия Габунию, который в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина, вызовут на допрос. Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.
«Допрос запланирован на 7 октября», — сообщает
Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России 7 июля в эфире своей авторской программы «P.S.». Произошедшее вызвало протесты у офиса телеканала в Тбилиси. Журналиста уволили. В России Госдума предложила ввести санкции в отношении Грузии из-за этого инцидента. Ощднако Путин решил не вводить ограничительные меры.