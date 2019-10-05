Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли мягкий приговор за смертельное ДТП

Уроженец Чечни Муслим Джамбеков ближайшие 2,5 года проведет в колонии общего режима. Суд вынес ему приговор за ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли два человека.
Помимо реального срока заключения суд Кунцевского районного лишил чеченца водительских прав, пишет «Комсомольская правда». При вынесении приговора было учтено, что виновник смертельного ДТП выплатил потерпевшей стороне 1,3 млн рублей. Обвинение просило для Джамбекова четыре года заключения, однако суд учел, что у 29-летнего лихача есть двое маленьких детей и жена беременна третьим.
В ночь на 25 марта Джамбеков на своем Mercedes-Benz Gelandewagen на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. В результате аварии погибли мать с 14-летней дочерью. Глава семейства серьёзно пострадал. С места ДТП Джамбеков сбежал, решив скрыться в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров публично приказал виновнику аварии незамедлительно явиться в правоохранительные органы. Спустя несколько часов Джамбеков сдался полиции и был этапирован в Москву.