Силовики вернули в Москву чеченца, которого Кадыров заставил извиняться за смертельное ДТП

В аварии погибло два человека, а отец семейства чудом выжил Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов доставили из Грозного в Москву Муслима Джамбекова. Силовики считают, что именно он сидел за рулем Mercedes Gelandewagen и устроил смертельное ДТП на Можайском шоссе в российской столице.

«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, один был госпитализирован с тяжелыми травмами», — цитирует RT официального представителя МВД России Ирину Волк.

Напомним, 24 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen вылетел на встречную полосу и врезался во внедорожник «Нива». В нем находилась семья Роменковых. Мать и дочь погибли, а отец семейства — Роман Роменков — выжил.

Водитель Mercedes при этом скрылся с места аварии, но через несколько дней сам сдался полиции. Это случилось после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к нарушителю: «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род». Позднее Кадыров также опубликовал видео с извинениями предполагаемого нарушителя, а еще пообещал купить Роману Роменкову новую машину.