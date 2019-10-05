В Петербурге арестовали росгвардейцев за вымогательство, грабеж и наезд на полицейского

В Санкт-Петербурге арестовали двух представителей Росгвардии, которые вымогали деньги у мигранта, а позже ограбили его. Помимо этого, мужчины сбили на машине полицейского, пытаясь уйти от преследования.
Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов в telegram-канале, росгвардейцы Константин Семенцов и Юрий Цветков 1 октября остановили мигранта и потребовали у него сумму в 7000 рублей за непривлечение его к административной ответственности. У мужчины забрали почти 2000 рублей на месте, а оставшуюся сумму велели принести позже по указанному адресу.
Потерпевший пожаловался в полицию, где ему предложили отдать росгвардейцам остаток суммы под надзором оперативников. В итоге мужчина пришел по назначенному адресу, сел в машину подозреваемых и отдал им 5000 рублей, после чего к машине подошел полицейский. Чтобы уйти от задержания, росгвардейцы сбили полицейского и попытались скрыться с места происшествия
По ходу преследования сотрудники полиции несколько раз выстрелили в машину подозреваемых, и одна из пуль задела мигранта, который еще находился в автомобили мужчин. Росгвардейцы ударили пострадавшего по голове, отобрали у него телефон за 17000 рублей и вытолкнули из автомобиля. Позже Цветкова и Семенцова все-таки удалось задержать.
«Фигуранты показаний не дают. Просили домашний арест», — уточняет пресс-служба городских судов.