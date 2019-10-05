В прошлом году в России родилось 1,6 миллиона детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, призвала молодых россиян рожать. Как заявила чиновница, выступая на заседание набсовета АНО «Россия — страна возможностей», цифровизация в семье не должна помешать рождению детей.

«Я хочу сразу конкретное предложение сделать. Ребята, конечно, я очень приветствую и женскую, и мужскую часть „Лидеров России“. Конечно, рожайте! Нам очень нужны ваши детки», — приводит слова Голиковой РИА «Новости». «Я думаю, что цифровизация в семье не помешает рождению детей», — добавила Голикова.

В начале августа Росстат опубликовал статистику, по которой большинству женщин, родивших в 2018 году первого ребенка, было 26 лет, напоминает RT. Наиболее популярный возраст для рождения второго ребенка — 30 лет, третьего ребенка — 31 год, четвертого — 33 года. Всего, по данным службы статистики, в прошлом году в России родилось 1,6 миллиона детей.