04 октября 2019
03 октября 2019

«Золотую» школу в Екатеринбурге оценили на «Первом канале». «Такого в стране никто не видел»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, интерьер, школа106
Школу на Вторчермете отремонтировали в любимом стиле миллионера Андрея СимановскогоФото: Анна Майорова © URA.RU

Яркий ремонт школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге оценили на «Первом канале». Сюжет об учебном заведении, которое отреставрировал уральский миллионер Андрей Симановский, показали в спецвыпуске программы «Мужское / Женское», посвященном Дню учителя.

«Теперь мы поговорим о такой помощи школе, которую никто не видел еще в нашей стране», — анонсировал сюжет телеведущий Александр Гордон. В сюжете показан холл школы, а также переоборудованные классы, которые оснащены новой техникой. Учителя рассказали, что такой «дорогой» ремонт ученикам нравится и даже влияет на их поведение. «Ученики стали более сдержанны, не портят имущество, ходят степенно», — отметила представительница школы.

Учебное заведение оформлено в фирменном стиле компании «Сима-ленд», рассказала в студии помощница миллионера Анастасия Лукичева. По её словам, школу окончил не только сам Симановский, но и его старшая сестра, а отец бизнесмена помогал строить гимназию.

Новый интерьер школы №106 оценили также в британской газете The Times. Там учебное заведение сравнили с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге. Однако ремонт понравился не всем, и в соцсетях люди раскритиковали такой стиль. Блогер Илья Варламов назвал его «аляповатой цыганщиной», вредной для детей.

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