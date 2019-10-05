Яркий ремонт школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге оценили на «Первом канале». Сюжет об учебном заведении, которое отреставрировал уральский миллионер Андрей Симановский, показали в спецвыпуске программы «Мужское / Женское», посвященном Дню учителя.
«Теперь мы поговорим о такой помощи школе, которую никто не видел еще в нашей стране», — анонсировал сюжет телеведущий Александр Гордон. В сюжете показан холл школы, а также переоборудованные классы, которые оснащены новой техникой. Учителя рассказали, что такой «дорогой» ремонт ученикам нравится и даже влияет на их поведение. «Ученики стали более сдержанны, не портят имущество, ходят степенно», — отметила представительница школы.
Учебное заведение оформлено в фирменном стиле компании «Сима-ленд», рассказала в студии помощница миллионера Анастасия Лукичева. По её словам, школу окончил не только сам Симановский, но и его старшая сестра, а отец бизнесмена помогал строить гимназию.
Новый интерьер школы №106 оценили также в британской газете The Times. Там учебное заведение сравнили с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге. Однако ремонт понравился не всем, и в соцсетях люди раскритиковали такой стиль. Блогер Илья Варламов назвал его «аляповатой цыганщиной», вредной для детей.