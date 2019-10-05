04 октября 2019

В США нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп, трамп дональд
Процедуру импичмента Дональда Трампа начали демократы из Палаты представителей СШАФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского. Это доказывает опубликованная sms-переписка между сотрудниками американского Госдепартамента с помощником Зеленского Андреем Ермаком, заявил представитель демократов, член нижней палаты конгресса Элиот Энгел.

«Текст [переписки] свидетельствует о попытках шантажировать президента Украины», — заявил Энгел в эфире телеканала CNN. По мнению политика, вместо того, чтобы помочь Украине, нынешнее правительство США «толкает её к России».

В конце сентября представители демократической партии США начали процедуру импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским. В ходе разговора американский президент упомянул Хантера Байдена, сына кандидата в президенты Джо Байдена, и расследование против него, начатое на Украине.

Позднее демократы запросили у Белого дома документы по Украине для расследования в рамках импичмента Трампа, сообщает RT.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...