В США нашли доказательства, что Трамп шантажировал Зеленского

Президент США Дональд Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского. Это доказывает опубликованная sms-переписка между сотрудниками американского Госдепартамента с помощником Зеленского Андреем Ермаком, заявил представитель демократов, член нижней палаты конгресса Элиот Энгел.
«Текст [переписки] свидетельствует о попытках шантажировать президента Украины», — заявил Энгел в эфире телеканала CNN. По мнению политика, вместо того, чтобы помочь Украине, нынешнее правительство США «толкает её к России».
В конце сентября представители демократической партии США начали процедуру импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским. В ходе разговора американский президент упомянул Хантера Байдена, сына кандидата в президенты Джо Байдена, и расследование против него, начатое на Украине.
Позднее демократы запросили у Белого дома документы по Украине для расследования в рамках импичмента Трампа, сообщает RT.