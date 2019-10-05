В пермском минздраве — вторая подряд отставка после скандалов с забастовкой врачей

Из министерства здравоохранения Пермского края уволилась замглавы ведомства Ирина Плащевская, которая курировала медицинскую деятельность. Чиновница покинула министерство 25 сентября, написав заявление по собственному желанию.
Вместо Плащевской на должность замминистра здравоохранения Прикамья по медицинской работе был назначен Михаил Суханов — главврач Краевой больницы имени академика Вагнера в Березниках, передает «Коммерсант-Прикамье». Плащевская проработала в министерстве четыре месяца.
Отставка Плащевской стала второй кадровой перестановкой в минздраве после скандала в Чайковском — ранее, как писало «URA.RU», ведомство покинула замминистра Янина Калина. Опрошенные агентством эксперты предполагали, что таким образом руководство Прикамья пытается прикрыть министра Оксану Мелехову от нападок из-за конфликтов в отрасли.
В середине августа работники станции скорой помощи в Чайковском пригрозили забастовкой, если руководство больницы не пересмотрит условия их работы и уровень зарплат. Позже комиссия прокуратуры и инспекции по труду подтвердила слова врачей. В начале сентября жители Чайковского начали собирать подписи за отставку главврача городской больницы Александра Кожевникова.