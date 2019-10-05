Из борьбы за пост главы зауральского города выбыли двое

Четырех кандидатов выбрала специальная конкурсная комиссия Фото: пресс-служба администрации Шадринска

Конкурсная комиссия отобрала четырех кандидатов на пост главы Шадринска Курганской области из шести претендентов. Двое выбывших не набрали необходимые баллы.

«Четыре кандидата набрали больше 50% возможных баллов и будут представлены на голосование депутатам», — сообщили в пресс-службе городской администрации. На пост главы города теперь претендуют: гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов, первый заместитель главы администрации Шадринска Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин и индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин. Менеджер Юрий Поникаровских и директор МП «КБО» Александр Хомяков выбыли из гонки.

Каждый из претендентов должен был представить конкурсной комиссии программу развития города и рассказать о необходимых изменениях. Также члены комиссии рассматривали предоставленные кандидатами документы, в том числе об образовании и карьере. После этого комиссия выставляла оценки. «Для прохождения в финальный этап достаточно было набрать 50% от максимально возможной выставленной оценки», — отметили в пресс-службе.

Нового главу Шадринска выберут в середине октября. С 2014 года этот пост занимает Людмила Новикова, которая ранее заявила, что не планирует вновь выдвигаться на должность мэра.