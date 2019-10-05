Налог для самозанятых может обернуться потерями для российского бюджета

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Уведомление о фирмах-однодневках. Екатеринбург, налоговое уведомление, квитанции, почта, налоги, извещение, бланки
Ранее налог для самозанятых предложили распространить на всю РоссиюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Взимание налога на самозанятых может обернуться потерями для бюджета, поскольку работодатели будут заинтересованы в том, чтобы регистрировать в таком качестве подчиненных и не платить 30-процентные страховые взносы. С таким мнением в разговоре с «URA.RU» выступил экономист Сергей Жаворонков.

«Для того, чтобы не платить огромные социальные платежи в 30%, люди, которые используют труд наемных рабочих, могут быть заинтересованы в том, чтобы эти наемные рабочие регистрировались как самозанятые и, соответственно, платили эти небольшие проценты по сравнению с социальными платежами», — сказал эксперт.

В целом же, по его словам, механизм взимания налога на самозанятость недостаточно проработан. «Отследить, кто, например, занимается репетиторством или сдает квартиры, нереально», — сказал Жаворонков.

Как писало «URA.RU», ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю страну на все субъекты РФ. По ее словам, это связано с тем, что опыт взимания налога в четырех пилотных регионах является успешным: в стране в качестве самозанятых зарегистрировано более 200 тысяч человек.

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