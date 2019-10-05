Гуф извинился за неправильно подобранное слово Фото: Instagram

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед жительницами Кавказа за то, что назвал их неприличным словом во время беседы с журналисткой Ксенией Собчак. Исполнитель попросил прощения у чеченок и других уроженок Кавказа на странице в Instagram.

«Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею», — написал Гуф в соцсети. Он также записал видеообращение, где уточнил, что приносит особые извинения гражданам Чеченской республики, передает Nation news.

В интервью, вышедшем на youtube-канале Ксении Собчак, музыкальный исполнитель использовал в отношении представительниц чеченской и грузинской национальностей слэнговое слово «хачиха», что, по всей видимости, вызвало недовольство со стороны представителей этих народов. В разговоре с ведущей Гуф упомянул о симпатии к кавказским женщинам. Так, первой любовью рэпера стала грузинка, а после он был женат на чеченке, передает телеканал 360.