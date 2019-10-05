На Урале женщину оштрафовали за видео, на котором подросток оскорбляет Путина

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Женщина выложила ролик на своей странице в «Одноклассниках»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области суд оштрафовал жительницу села Бердюжье Олесю Фадееву из-за видео, на котором подросток оскорбляет президента. Об этом свидетельствуют материалы дела, размещенные на сайте Бердюжского районного суда.

Поводом для штрафа стала запись, которую Фадеева опубликовала на странице в «Одноклассниках». «На видеофайле подросток употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство, в адрес президента РФ», — говорится в решении суда. Отмечается, что в ролике запечатлен сын подруги Фадеевой.

Высказывания юноши в рамках изучения дела проверила учительница русского языка и литературы. Она пришла к выводу, что сказанные им слова являются «оскорбляющим общественную нравственность». В результате Фадеевой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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