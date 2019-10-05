04 октября 2019
03 октября 2019

Губернатор Артюхов высказался о судьбе поселка, который хотят закрыть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
10-летие ООО
В Газ-Сале 80% аварийного жилья (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Национальные проекты

Глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал приехать в Газ-Сале (Тазовский район) и обсудить с жителями вопрос о переселении людей в другие муниципалитеты. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, который самый молодой губернатор России провел на своей странице в Instagram.

«В поселке более 80% процентов аварийного жилья», — рассказал Артюхов. По сути весь муниципалитет нужно отстроить заново. При этом, по словам губернатора, многие жители Газ-Сале работают сейчас или в Новом Уренгое, или в районном центре — Тазовском. Сейчас по поручению Артюхова идет опрос селян о том, хотели бы они переехать из Газ-Сале и куда. Если люди решат, что хотели бы сменить место жительства, им обещают помочь найти работу.

Итоговое решение будет принято после встречи губернатора и жителей Газ-Сале, о времени встречи Артюхов обещал сообщить позже.

На Ямале, напомним, как и по всей России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и различных местных программ решается вопрос о переселении людей из ветхого и аварийного жилья. В течение ближайших пяти лет расселят миллион квадратных метров аварийного жилья на Ямале.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...