Онищенко рассказал, как россияне пострадают от сокращения зимы

Постепенное сокращение зимнего периода в стране обернется сменой биологических ритмов россиян. Об этом «URA.RU» рассказал зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя данные Гидрометцентра.
«Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения. [Если произойдет сокращение зимы, ] нам придется принимать серьезные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей», — предупредил Онищенко.
Бывший главный санитарный врач РФ отметил, что изменения климата заставят переосмыслить условия труда в стране: продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству и кондиционированию рабочих помещений. При этом Онищенко подчеркнул, что ничего катастрофического в сокращении зимы нет и России «не повредит» небольшое смягчение климата.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего, напоминает RT. По словам синоптика, в последнее время зимой стремительно повышаются температуры. В беседе с телеканалом 360 климатолог Владимир Семенов заявил, что сокращение зимы в России не остановить.