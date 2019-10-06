Американцы перечислили самые смертоносные бомбардировщики России

Американское издание National Interest определило самые опасные российские бомбардировщики. В списке оказались четыре самолета.
Самым смертоносным самолетом американцы считают перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока еще находится в разработке. Журналисты пишут, что новый лайнер станет «самолетом-невидимкой следующего поколения». При этом издание уточняет, что это был бы первый «по-настоящему российский бомбардировщик», а не усовершенствованный или измененный советский.
Помимо ПАК ДА, корреспонденты выделяют еще три самолета. Так, они отметили Ту-95, обладающий достаточным радиусом действия и мощным турбовинтовым двигателем. Кроме того, издание уверено, что самолету сильно помогла модернизация, продлившая срок его службы и сохранившая его потенциал.
Еще один самолет — Ту-22М — журналисты выделяют из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. Последний самолет, отмеченный американским изданием, — сверхзвуковой Ту-160, который в свое время установил несколько мировых рекордов. Автор материала называет самолет «хищником» и предрекает ему долгую службу после перезапуска производства в этом году.
Как считают американские журналисты, российские бомбардировщики благодаря постоянной модернизации и применению новых видов оружия способны долгие годы оставаться эффективными.