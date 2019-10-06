Спикера Госдумы Володина пригласили в Северную Корею

Визит Володина в КНДР может состояться в следующем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикера Госдумы Вячеслава Володина пригласили посетить Северную Корею. Как рассказал глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев, в данный момент возможность приезда Володина в республику прорабатывается, визит может состояться в 2020 году.

«Я уверен, что его визит состоится в следующем году. Очень бы хотелось, они его очень ждут. Приглашение есть. Он планирует туда поехать. Такой визит рассматривается и готовится», — приводит слова Тайсаева РИА «Новости».

В конце апреля Владимир Путин во Владивостоке встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров корейский лидер пригласил Путина посетить Пхеньян, напоминает RT. Центральное телеграфное агентство Кореи позже сообщило, что Путин принял приглашение. Последний раз президент РФ приезжал в КНДР в 2000 году.