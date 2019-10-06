Главный конкурент Трампа обвинил его в неспособности быть президентом

Дональд Трамп «не может говорить правду», уверен его конкурент Фото: pixabay.com / Pixabay License

Президент США Дональд Трамп не способен занимать этот пост, поскольку злоупотребляет полномочиями ради достижения своих интересов. Об этом заявил Джозеф Байден, бывший вице-президент США, которого считают главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

«Президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов», — написал Байден в колонке в газете The Washington Post.

По словам Байдена, Трамп «не может говорить правду». «Он злословит обо всех, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает наглую ложь, изобличенные теории заговора и грязную кампанию против меня и моей семьи», — добавил кандидат в президенты от Демократической партии.

Ранее Палата представителей США объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Парламентарии посчитали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп пытался убедить его возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, напоминает RT.