Скончался вице-спикер Совета Федерации

Евгений Бушмин долгое время боролся с болезнью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Как сообщили журналистам в комитете верхней палаты по регламенту, 61-летний сенатор скончался после продолжительной болезни.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета Вячеслава Тимченко.

Бушмин был заместителем спикера Совфеда с 2013 года. Он занимался вопросами бюджета и финансовых рынков. 4 октября Бушмину исполнился 61 год.