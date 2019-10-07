Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»

78% нейтрально относятся к «жрицам любви» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург занял первое место среди городов, где активно пользуются услугами женщин, предоставляющих интим за деньги. Это следует из рейтинга независимого агентства Zoom Market.

«Больше всего услугами женщин с низкой социальной ответственностью пользовались мужчины, проживающие в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве», — говорится в сообщении. Также в ТОП-10 таких городов вошли Новосибирск, Самара, Владивосток, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург и Воронеж. На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь.

Всего в опросе участвовало 25 городов. Согласно исследованию, негативно к «жрицам любви» относятся 18% российских мужчин, 4% — положительно и 78% — нейтрально. При этом 31% респондентов считают, что нужно легализовать такие услуги, 57% выступают против этого. Опрос показал, что 23% опрошенных мужчин в возрасте от 23 до 56 лет или их друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью.