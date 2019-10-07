В Челябинске выбирают нового мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С понедельника стартовал прием документов от кандидатов в мэры Челябинска. Он продлится до 21 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской думы.

«Документы принимаются с 7 по 21 октября. На 12 ноября назначены индивидуальные собеседования с кандидатами. Будет организована прямая трансляция на сайте думы и в соцсетях», — добавили в гордуме.

Мэра Челябинска избирает гордума из числа двух или более кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в которую входят депутаты и представители губернатора. Гордума утвердила своих четырех представителей в конкурсной комиссии: лидер фракции «ЕР» Денис Лапотышкин, председатель комиссии по социальной политике Галина Киреева, депутат и глава строительной компании «АльфаСтрой» Олег Иванов, депутат и директор компании «Ниагара» Олег Толмачев. Вторую половину комиссии определит губернатор Алексей Текслер.

Обязанности мэра Челябинска исполняет Наталья Котова. Она работала первым заместителем при трех предыдущих главах города. В июне по требованию губернатора подал в отставку действовавший градоначальник Владимир Елистратов. С тех пор Котова работает в статусе врио мэра. Она является фаворитом предстоящего конкурса.