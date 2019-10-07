Стало известно, когда новый тюменский прокурор выйдет на работу

Новый прокурор Тюменской области Владислав Московских приступит к выполнению своих обязанностей 8 октября. Об этом «URA.RU» рассказал собственный источниках в правоохранительных органах.
«Новый глава региональной прокуратуры уже прибыл в Тюмень и готовится к вступлению в должность. Его первый официальный рабочий день назначен на 8 октября», — рассказал «URA.RU» инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области на звонки «URA.RU» не ответили.
Как ранее сообщало агентство, Владислав Московских был назначен на должность 1 октября на пятилетний срок. Указ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 сентября. Силовик переехал в областную столицу из Югры, где занимал должность заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, на этом посту он проработал три года. До этого он служил на различных должностях в прокурорских структурах Екатеринбурга.
Как ранее сообщало «URA.RU», Владислав Московских приходится зятем экс-начальнику управления генпрокуратуры в УрФО Юрию Турыгину. Отставку 67-летнего силовика в июле 2019 года связывают с конфликтом интересов — в случае продолжения службы он бы приходился начальником молодому родственнику. В конце того же месяца Юрий Турыгин был назначен советником свердловского губернатора Евгения Куйвашева.