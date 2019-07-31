Губернатор Куйвашев принял в команду высокопоставленного силовика

Евгений Куйвашев и Юрий Турыгин регулярно встречались в полпредстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советником свердловского губернатора Евгения Куйвашева назначен экс-начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин, сообщил губернатор «URA.RU».

Юрий Турыгин уволился из прокуратуры в начале июля. Официально об этом объявлено не было, информацию агентству подтвердил старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Серебренников.

Источники «URA.RU» объясняли это необходимостью предотвратить конфликт интересов: зять силовика, зампрокурора Югры Владислав Московскиих претендует на пост главы прокуратуры Тюменской области.

Новый советник губернатора родился в Свердловской области. Он учился на одном потоке с Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, начинал карьеру в Чечено-Ингушской АССР, был прокурором ЗАТО Новоуральск, возглавлял прокуратуру Ингушетии, пять лет возглавлял прокуратуру Ставропольского края. 10 октября 2016 года был назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в УрФО. В должности начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Турыгин проработал три года.