В ХМАО едут «люди Путина», чтобы обсудить национальный вопрос

Магомедов и Баринов примут участие в открытии форума национального единства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске начинает свою работу всероссийский форум национального единства. Среди vip-гостей мероприятия — ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов и руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Их участие подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Магомедов и Баринов примут участие в торжественном открытии форума, пленарном заседании, а также посетят выставку общероссийских общественных организаций», — добавили в депсвязей.

Форум национального единства получил статус всероссийского только в этом году, а до этого он назывался «Югра многонациональная». Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 600 человек из 41 субъекта России. Форум продлится с 8 по 10 октября. В планах организаторов порядка тридцати мероприятий: круглые столы, семинары, выставки, экскурсии, конференции и заседания.

Ранее «URA.RU» писало, что от участия в форуме отказался верховный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадрэд-Дин Хассун, сославшись на занятость, несмотря на то, что на его приезде, по информации источников агентства, наставили в ФСБ.