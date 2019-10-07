06 октября 2019
05 октября 2019

В мэрии Екатеринбурга прошли отставки из-за реконструкции сквера за Оперным театром

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидалось, что сквер будет сдан ко Дню городаФото: Анна Майорова © URA.RU

Затянувшаяся реконструкция сквера за Оперным театром привела к отставкам в мэрии Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский сообщил журналистам, что в субботу побывал на проблемном объекте и решил уволить двух сотрудников МКУ «Городское благоустройство».

«К сожалению, пришлось принять кадровые решения. Я думаю, что мы завершим реконструкцию до конца [сроков] контракта», — сказал Высокинский.

Благоустройства сквера за Оперным театром длится с 2018 года. Власти ожидали, что строители сдадут объект ко Дню города, но работы не завершены и по сей день. На прошедшей пресс-конференции Высокинский сообщал, что в 2019 году мэрия изменит подход к подрядам по благоустройству.

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