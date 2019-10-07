За кресло уволенного губернатором мэра челябинского города борются два десятка человек

В Златоусте 7 октября завершили прием документов от желающих занять пост главы третьего по величине города Челябинской области. Всего на эту должность претендуют почти два десятка человек, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии.
«Документы на участие в конкурсе подали челябинский бизнесмен Виктор Легенчук, заместитель гендиректора ООО «Завод «Стройтехника» Сергей Лукьянов, председатель ассоциации управляющих компаний Златоуста и директор ООО «УК ЖЭК №2» Владимир Воловников, замдиректора по экономике ООО «Жилсервис» Алексей Крутолапов, экс-глава златоустовского следственного отдела СКР Андрей Морозов и директор ООО «Втор-Ком-Златоуст» Артем Медведев, — рассказали в комиссии. — Также сдали документы бывший мэр города Дмитрий Мигашкин, сотрудник ООО «Продторг» Сергей Тронягин и экс-начальник территориального управления мэрии Виталий Шибанов».
Также среди претендентов Максим Пекарский — бывший начальника муниципальной милиции и вице-мэра города, а ныне глава службы безопасности местной пищевой компании «Смарт»; сотрудник РЖД Антон Воронов, финансовый специалист Анастасия Любимцева, и. о. руководителя златоустовского филиала фонда соцстрахования Александр Белюшин, бизнесмен Марат Галлямов, сотрудник ООО «УралСтройМонтаж» Михаил Сметанин, сотрудник администрации Галимян Якупов, представитель спортшколы Павел Машутин и полицейский Антон Поляков.
Конкурс на пост мэра в Златоусте был объявлено после того, как по настоянию губернатора Алексея Текслера и местных жителей подал в отставку мэр Вячеслав Жилин.