Челябинский губернатор ускорит выборы мэра Златоуста

Политическая ситуация в Златоусте резко изменилась после августовского визита Алексея Текслера (справа на переднем плане) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер потребовал, чтобы новый мэр в Златоусте появился до 1 ноября. Об этом он заявил журналистам 3 сентября.

«Сегодня Жилин (экс-глава Златоуста — ред.) официально сложил полномочия, что зафиксировано депутатами. По Уставу города, временно руководить муниципалитетом может только спикер собрания депутатов. Нужно максимально сократить этот период, чтобы в Златоусте появился постоянный глава, — заявил глава региона. — Я слышал разговоры про декабрь — нет, это долго. Поставил задачу закончить эту процедуру до 1 ноября».

Как сообщили «URA.RU» в правительстве области, пока рассматриваются кандидатуры заместителя гендиректора ООО «Завод Стройтехника» Сергея Лукьянова и председателя городского собрания депутатов Алексея Карюкова. Также подумывает о возвращении во власть экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин. «Только что добавилась кандидатура Максима Пекарского — бывшего начальника УВД Златоуста, а впоследствии вице-мэра — он покинул администрацию как раз из-за конфликта с Жилиным», — рассказал собеседник агентства.

Вячеслав Жилин, потеряв пост главы города, пока остается секретарем златоустовского политсовета «Единой России». В региональном отделении «ЕР» сообщили «URA.RU», что вопрос о последней руководящей должности экс-мэра решится уже после выборов 8 сентября, когда состоится серия конференций муниципальных парторганизаций. Источники агентства утверждают, что Жилин в кулуарах сообщил о намерении до конца недели сложить полномочия секретаря, но остаться в партии.