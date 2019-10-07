Утечки личных данных россиян обернутся всплеском квартирных краж и воровства с банковских карт

Массовые утечки персональных данных россиян чреваты всплеском мошенничества. Об этом «URA.RU» заявил эксперт по безопасности Александр Колесников. По его словам, уже вскоре количество звонков злоумышленников от лица банков может вырасти в разы.
«Аферисты получили новый массив данных, а это — питательная почва для тех, кто хочет заработать на обмане граждан. Такие утечки представляют серьезную опасность: может возрасти число квартирных краж, ограблений, значительно увеличится воровство денежных средств с банковских карт», — пояснил собеседник агентства.
Гендиректор компании Zecurion — разработчика систем для защиты от утечек информации — Алексей Раевский сообщил «URA.RU», что благодаря персональным данным мошенникам проще втираться людям в доверие: «Если аферист звонит человеку, не зная его имени, это одно. Совсем другое, когда злоумышленник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, обращается к человеку по имени, называет номер его карты и паспортные данные. Даже самый неисправимый параноик попадется на удочку». По его словам, почти любая утечка является «бомбой замедленного действия».
Накануне «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года. Ранее анонимный Telegram-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках. На прошлой неделе Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. По результатам расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Он занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка.