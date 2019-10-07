Глава минздрава Оксана Мелехова уволила двух своих заместителей, но не ответила протестующим медикам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Требования врачей-неонатологов оплачивать им переработки руководство пермской больницы № 6 и региональное министерство здравоохранения игнорируют намеренно. Об этом «URA.RU» рассказала заместитель председателя «Альянса Врачей» Анастасия Тарабрина. Она уточнила, что медики требуют платить за дневные переработки 300 рублей в час, а ночью — 500 рублей в час

«Если сейчас они примут наши условия, то это вдохновит других врачей. Медики всей страны точно также будут добиваться справедливости. Речь идет о том, что за месяц врач будет получать 50-60 тысяч рублей, работая на одну ставку. Если на две, то, соответственно, в два раза больше», — говорит зам. председателя «Альянса врачей» — врач акушер-гинеколог ГБ №6 Анастасия Тарабрина.

Главврач Гневашев сообщил «URA.RU», что в его учреждение уже приходили сотрудники прокуратуры с проверкой. «На сегодняшний момент больница работает в штатном режиме. Никаких заявлений об увольнении врачей я не получал», — заявил «URA.RU» Гневашев. Так он отвечал на любой вопрос корреспондента агентства, включая вопрос об кадровом дефиците врачей. В пресс-службе регионального минздрава с 4 октября не ответили ни на одну просьбу прокомментировать ситуацию.

«URA.RU» рассказывало, что врачи-неонатологи ГБ № 6 хотят массово уволиться из-за больших нагрузок и низких зарплат. Глава минздрава Оксана Мелехова 2 октября написала в Instagram, что «ситуация находится на постоянном контроле». Также появилась информация об увольнении еще в конце сентября двух заместителей министра.