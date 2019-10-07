Путин повысил зарплату себе, Медведеву и силовикам

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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт, деньги
Индексация произошла 1 октябряФото: Алексей Гущин © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат главы государства и премьер-министра. Согласно решению, с 1 октября 2019 года денежное вознаграждение первых лиц страны увеличится на 4,3 процента.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 октября. Также на 4,3 процента будут увеличены зарплаты руководителей десяти ведомств — МЧС, МВД, ФСБ, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, Генпрокуратуры РФ, Службы внешней разведки, Росгвардии, а также Министерства обороны и Государственной фельдъегерской службы.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, повышение зарплат первых лиц государства произошло в рамках плановой индексации, уточняет РИА «Новости».

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