Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту откладывается

Железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту откроется на полгода позже, чем планировалось. Причиной переноса открытия движения стала археологическая находка.
По информации пресс-службы Минтранса, работа по железнодорожному движению по Крымскому мосту пройдет в два этапа. Основная часть работ — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки — будет готова уже в декабре, как и планировалось. «Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение»», — сообщило «РБК» ведомство.
Как сообщил представитель Минтранса, перенос открытия движения грузовых поездов связан с археологической находкой на полуострове — древним торговым поселением, построенным в IV веке до нашей эры. После проведенной экспертизы было принято решение сохранить находку и перенести участок дороги на 140 метров южнее. Однако в связи с этим бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту увеличились с 27,66 млрд до 31,04 млрд рублей.
Ранее на железнодорожной части Крымского моста протестировали систему освещения, для окончательного завершения работ оставалось провести комплекс действий по устройству верхнего строения путей и установке специальных сооружений, напоминает RT.