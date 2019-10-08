Звезда «Счастливы вместе» заинтриговала планами после слухов об исчезновении и парализации

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Наталья Бочкарева заинтриговала своими планами после многочисленных сообщений СМИ о ее исчезновении и серьезными проблемами со здоровьем. До звезды сериала «Счастливы вместе» удалось дозвониться РБК.

Во время беседы с журналистами Бочкарева сказала, что сейчас она «чувствует себя хорошо». Она не стала раскрывать свои дальнейшие планы, а на все вопросы, касающиеся этой темы, ответила: «Вы скоро все узнаете». Друг артистки при этом сообщил изданию, что ему запретили общаться со СМИ и давать какие-либо комментарии о Бочкаревой. При этом собеседник подтвердил, что несколько дней назад у нее действительно была температура под 40 и «частичная парализация лица». Сейчас ей стало лучше.

О проблемах со здоровьем звезды стало известно 4 октября. Позже, 7 числа, в СМИ появилась информация, что после скандала с наркотиками Наталья Бочкарева «исчезла» — не отвечает на звонки, не открывает дверь, не водит детей в школу.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Бочкареву задержали в центре Москвы с 0,69 граммами кокаина. Сама актриса, как напоминает телеканал 360, это опровергает и утверждает, что появившееся в соцсетях видео смонтировано.