03 октября 2019

После скандала с наркотиками звезду сериала «Счастливы вместе» частично парализовало

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ Яны Марковой. Москва, бочкарева наталья
У Натальи Бочкаревой паролизовало часть лицаФото: Владимир Андреев © URA.RU

У актрисы Натальи Бочкаревой, сыгравшей главную роль в сериале «Счастливы вместе», частично парализовало лицо. Как заявил ее друг, музыкант Андрей Ковалев, сейчас она слегла с высокой температурой.

«Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — рассказал Ковалев в интервью изданию «СтарХит».

28 сентября сотрудники полиции задержали в центре Москвы актрису Наталью Бочкареву. Когда правоохранители остановили автомобиль Cadillac, она заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. По данным ведомства, при себе у нее якобы нашли кокаин. Позже СМИ опубликовали видео задержания актрисы. Сама Бочкарева уверяет, что видеозапись является монтажом и обещает привлечь к ответственности распространителей слухов.

Между тем в полиции на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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