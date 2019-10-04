После скандала с наркотиками звезду сериала «Счастливы вместе» частично парализовало

У актрисы Натальи Бочкаревой, сыгравшей главную роль в сериале «Счастливы вместе», частично парализовало лицо. Как заявил ее друг, музыкант Андрей Ковалев, сейчас она слегла с высокой температурой.
«Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — рассказал Ковалев в интервью изданию «СтарХит».
28 сентября сотрудники полиции задержали в центре Москвы актрису Наталью Бочкареву. Когда правоохранители остановили автомобиль Cadillac, она заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. По данным ведомства, при себе у нее якобы нашли кокаин. Позже СМИ опубликовали видео задержания актрисы. Сама Бочкарева уверяет, что видеозапись является монтажом и обещает привлечь к ответственности распространителей слухов.
Между тем в полиции на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде.