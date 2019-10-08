Депутат Госдумы признал, что пенсионный возраст можно было не повышать

Один из депутатов нижней палаты отечественного парламента высказался по поводу пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов признал, что власти страны вполне могли обойтись без повышения НДС и проведения пенсионной реформы. Целью же этих действий, по словам парламентария, была необходимость получить от граждан дополнительные деньги.

«Вопрос правительству и „Единой России“: за что боролись? Вы повысили пенсионный возраст, повысили налоги, лишили множество людей даже теоретического шанса дожить до пенсии — зачем? Вы объясняли, что экономике нужны деньги. Раз так — посчитаем. В год ото всех принятых <…> мер вы заработали 600 миллиардов рублей. Как расходуются эти деньги, на какие цели? Читаем: „Российские чиновники к концу августа потратили меньше 60% бюджета. Это самый низкий показатель с 2012 года“. И вот она, страшная правда: пенсионный возраст можно было не повышать. НДС оставить на прежнем уровне. Потому что вы просто не смогли потратить эти деньги», — написал народный избранник в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

С 1 января в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».

Недавно экономист Владислав Жуковский заявил, что в правительстве рассматривают очередное повышение пенсионного возраста. Для мужчин новые значения якобы могут составить 68 лет, для женщин — 63 года. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти вновь хотят поднять пенсионный возраст в стране. Представитель главы государства сообщил «URA.RU», что такой темы «нет в повестке Кремля».