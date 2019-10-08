Стало известно, сколько россиян экономит на газе и электричестве

Выяснилось, что экономить на коммунальных услугах вынужден каждый второй россиянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый второй житель России тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается крайне экономно их расходовать. Такие данные распространил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который ранее провел масштабное социологическое исследование.

«Следят за потреблением электроэнергии, газа, тепла и горячей воды 57% россиян. В 2016 году так отвечали лишь 42% опрошенных. Чаще всего расход ресурсов контролируют люди 45—59 лет (56%) и старше 60 лет (71%). Сильнее вопрос экономии волнует проживающих в малых городах с населением до 100 тыс. человек (63%) и жителей сел и деревень (64%), — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса. Основным мотивом контролировать потребление электроэнергии, газа, тепла и горячей воды является желание сэкономить (79%). На втором месте — тревога за сохранность природных ресурсов.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в России население и промышленники суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 триллиона рублей. В Национальном бюро кредитных историй считают, что число злостных неплательщиков растет из-за того, что россияне имеют невысокие доходы. Вместе с тем тарифы на ЖКУ раздуваются. Ранее Минэкономразвития РФ предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, напоминает RT. Власти же считают, что граждане не платят за «коммуналку» из-за своей «низкой культуры».