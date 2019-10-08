Лауреат Нобелевской премии поддержала введение льгот для россиян, переживших 90-е

Светлана Алексиевич считает возможное введение данных льгот правильным решением Фото: Википедия

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая в 2015 году была удостоена Нобелевской премии по литературе в 2015 году, высказалась за то, чтобы в России были введены льготы для «жертв перестройки» и граждан, переживших 1990-е годы.

«Я про 90-е много всего знаю, я у меня есть на эту тему книга „Время секонд-хэнд“, там хорошо описаны те годы и все их тяготы. Поэтому, я считаю, что, конечно, было бы хорошо, если бы государство как-то помогло людям, которые пережили то непростое время», — сообщила литератор «URA.RU».

Выделить категорию «жертвы перестройки» и наделить соответствующих людей льготами предложил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, писало агентство Nation News.

Инициативу парламентария эксперты сразу же восприняли неоднозначно. Так, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев направил депутата Бориса Чернышева к психиатру, а бывший вице-президент России Александр Руцкой назвал инициативу народного избранника «глупой». А вот коллега Чернышова по Госдуме — депутат-«единоросс» Наталья Костенко — предложение «жириновца» горячо поддержала.