Льготную категорию «жертв перестройки» предложили расширить

Депутат Наталья Костенко считает, что все жители России — «жертвы» сложных времен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной Думы Наталья Костенко одобрила идею зампреда комитета Госдумы по образованию Бориса Чернышова о наделении льготами людей, переживших перестройку. Более того, Костенко считает, что льготную категорию под названием «жертвы перестройки» стоило бы расширить, поскольку страна неоднократно переживала сложные годы, а, значит, жертвами тех или иных периодов являются абсолютно все граждане.

«Тогда это должно касаться 100% населения. Я тоже, может быть, жертва „перестройки“. Мне, как и моей семье, тогда есть нечего было. Есть люди периода „застоя“ или „оттепели“. Кого-то не пускали за границу. Получается, что они тоже жертвы», — заявила координатор законодательных инициатив Общероссийского народного фронта Наталья Костенко журналистам Nation News. Также парламентарий уточнила, что если уж и выдвигать такую инициативу, то ее следует должным образом проработать.

Изначально выделить категорию «жертвы перестройки» и наделить соответствующих людей льготами предложил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению автора инициативы, перестройка во второй половине 80-х годов стала крупнейшей катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали те, кому тогда было 25-45 лет. Правда, какие именно должны быть приняты меры, депутат тогда не уточнил, передает RT.

Инициативу сразу же восприняли неоднозначно. Так, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев направил депутата Бориса Чернышева к психиатру.