Первый вице-президент РФ объяснил, почему «жертвам перестройки» не положены льготы

Александр Руцкой посоветовал обратить внимание на нынешние проблемы Фото: wikipedia.org

В случае введения льготной категории граждан-«жертв перестройки», льготниками станут все россияне. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

«Подобная инициатива — чистой воды глупость. „Перестройка“ [масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов] была тяжелым временем для всех. Тогда принимались глупые решения, экономика хромала на обе ноги, в магазинах было грустно смотреть на витрины. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?» — рассказал «URA.RU» Александр Руцкой.

По мнению эксперта, инициатору данного проекта следовало бы обратить внимание на нынешнюю ситуацию в стране, так как проблем сейчас предостаточно. «Лучше бы реальным делом занялись: посмотрели бы, какая зарплата у врачей и учителей, какая пенсия у ветеранов труда, и занялись бы решением этих проблем. Потому что придумывать подобную ахинею, как льготную категорию для переживших „перестройку“, — это позор», — заключил Руцкой.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести новую льготную категорию граждан под названием «жертвы перестройки». Инициатор считает необходимым ввести меры социальной поддержки гражданам, пережившим «перестройку», пишет RT.