Соловьев рассказал, почему выступал против присоединения Крыма

Владимир Соловьев утверждает, что выступал только против войны за полуостров Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев разъяснил, почему незадолго до присоединения Крыма публично выступал против вхождения полуострова в состав России.

«Там вопрос (несколько лет назад — прим. ред.) стоял по-другому. Нужно ли России воевать за Крым? Я тогда сказал. Возможна ли война России за Крым? Я сказал: нет, не дай Бог. Зачем? Потому что мы же в 1991 году приняли это глупейшее решение Ельцина, сотоварищи, и так бы Крым и оставался украинским, как вы знаете. Это был 2013 год. Но дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым», — рассказал журналист в интервью «Комсомольской правде».

В 2016 году блогеры распространили ссылку на видеозапись выступления Соловьева, где он высказывается резко против присоединения Крыма. На видео запечатлено выступление телеведущего на сцене МХАТ в ноябре 2013 года. Одна из зрительниц задала вопрос о том, почему бы России не вернуть в свой состав Крым. Журналист высказался резко против. «Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар. Вы предлагаете их уничтожить?» — сказал тогда Соловьев.

Спустя всего несколько месяцев телеведущий стал активно поддерживать вхождение Крыма в состав государства: уже 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соответствующие законы, уточняет RT. В феврале 2015 года Соловьев брал у главы государства интервью и удивлялся, что украинские власти называют события в Крыму захватом.